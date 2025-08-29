Cardenales aprovechan error de Elly De La Cruz en décima entrada para vencer 7-5 a los Rojos

Masyn Winn impulsó tres carreras, Iván Herrera y Pedro Pagés conectaron jonrones cada uno y los Cardenales de San Luis aprovecharon un error en tiro de Elly De La Cruz en la décima entrada para vencer el viernes 7-5 a los Rojos de Cincinnati.

Con el juego empatado a 5, Willson Contreras conectó un roletazo ante Tony Santillán (1-5) a De La Cruz, y el campocorto le rebotó el tiro a Spencer Steer, quien no pudo controlarlo en primera base y permitió que Nathan Church anotara la carrera de la ventaja. Fue el 22.º error de De La Cruz, la mayor cantidad en el béisbol.

Winn impulsó a Contreras dos bateadores más tarde para poner el marcador en 7-5.

Matt Svanson (3-0) se llevó la victoria. Ryan Fernández sacó tres outs, incluyendo a De La Cruz ponchando para cerrar el juego, para su primer salvamento de la temporada.

De La Cruz conectó un doble, un triple y dos carreras para los Rojos, que perdieron su cuarto partido consecutivo. El jonrón solitario de Ke'Bryan Hayes en la octava entrada empató el marcador a 5 para Cincinnati. Steer y Noelvi Marte conectaron jonrones antes.

El abridor de los Rojos, Zach Littell, permitió cuatro carreras en las primeras tres entradas y luego retiró a 14 bateadores consecutivos.