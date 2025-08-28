Miguel Feris es reelecto presidente de las Estrellas Orientales

La asamblea de accionistas de la Corporación Deportiva de San Pedro de Macorís reeligió este jueves al ingeniero Miguel Feris como presidente de su equipo Estrellas Orientales.

Para Feris será el séptimo período anual como presidente del conjunto de la enseña verde, en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Acompañarán al empresario y deportista en el organismo de dirección: José Manuel Mallén Santos (presidente ad vitam); José Manuel Mallén Calac (vicepresidente); Ángel Rafael Ovalles Guzmán (vicepresidente de operaciones); Marialina Feris Abreu (vicepresidente de mercadeo); Jorge Moreira Serrallés (vicepresidente administrativo); Luis Manuel Aguiló (vicepresidente de comunicaciones); Jesús Feris Ferrús (secretario); Ernesto E. Armenteros Calac (tesorero): Santiago Hazim (vocal); Ramón Zaglul (vocal): Alejandro González (vocal); César Mella Mejías (vocal); Roberto Camino (vocal); Alexia Feris Ferrús (vocal); Luis Eduardo Guerrero Feris.

También los vocales: Lawrence Hazoury Toca, Luis Velásquez, Roberto Herrera, Luis Mejía Brache, Rafael Antonio Merip Risi, Manuel García Troncoso, Pedro Haché Pérez, Pedro Chalas Ferreras.

COMPROMISO DE GANAR

Feris manifestó que la nueva junta directiva de las Estrellas mantiene el compromiso de realizar el mayor esfuerzo posible por ganar el próximo campeonato de béisbol profesional (2025/2026).

En tal sentido apuntó que la junta directiva continuará los esfuerzos por conformar un equipo de alta calidad, con capacidad de atrapar la corona de campeón del venidero certamen.

El principal ejecutivo de las Estrellas dio crédito a la labor que realiza el departamento de operaciones de béisbol, que encabeza Ángel Ovalles, para conformar un gran equipo competitivo.

Recordó que las Estrellas firmaron a varios agentes libres de los principales disponibles en la actual temporada muerta, entre ellos algunos que militaron con su novena la campaña pasada.

Feris mencionó las firmas de los agentes libres Enny Romero, Esmil Rogers, Neftalí Féliz, Francisco Peña, Román Méndez, Pedro Strop, Jhan Maríñez.