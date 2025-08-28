Los Mets cometen 3 errores costosos y permiten 5 carreras sucias, pierden 7-4 de los Marlins

Los costosos errores del primera base Pete Alonso y del jardinero izquierdo Brandon Nimmo ayudaron a los Marlins de Miami a anotar tres carreras sucias en la séptima entrada de una victoria de 7-4 el jueves por la noche sobre los descuidados Mets de Nueva York.

Nimmo conectó un doblete de dos carreras en la primera entrada y Alonso conectó un jonrón de dos carreras en la quinta, empatando el marcador a 4 con su jonrón número 30 de la temporada. Sin embargo, los Mets cometieron tres errores en total que resultaron en cinco carreras sucias, frenando su impulso tras barrer en tres juegos a Filadelfia, líder de la División Este de la Liga Nacional.

Nueva York quedó a cinco juegos de los Filis, que aplastaron a Atlanta 19-4 en casa, con 28 juegos restantes. Los Mets, segundos en la clasificación, tienen cuatro juegos de ventaja sobre Cincinnati por el último comodín de la Liga Nacional.

Otto López tuvo un par de sencillos productores para los Marlins (63-71), que se recuperaron en el primer partido de una serie de cuatro juegos después de ser superados 23-3 en casa por los Bravos en los dos días anteriores.

Cade Gibson (3-5) ponchó a tres en una entrada y un tercio sin permitir carreras para llevarse la victoria. Calvin Faucher lanzó una novena entrada perfecta para su decimotercer salvamento.

El abridor de los Mets, Clay Holmes, lanzó cinco entradas y cometió un costoso error. Dejó caer un tiro de Alonso que tuvo que alcanzar mientras cubría la primera base con dos outs en la tercera, lo que resultó en dos carreras sucias.