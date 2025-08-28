Kyle Schwarber conecta 4 jonrones, empuja nueve, y los Filis aplastan 19-4 a los Bravos

Kyle Schwarber conectó cuatro jonrones en la victoria de Filadelfia por 19-4 sobre los Bravos de Atlanta el jueves por la noche para convertirse en el cuarto jugador de los Filis y el 21er jugador de las Grandes Ligas en lograr la hazaña.

Schwarber se fue de 6-4 con nueve carreras impulsadas, un récord para los Filis. Se apoderó del liderato absoluto de jonrones en la Liga Nacional con 49 y se acercó a uno de Cal Raleigh de Seattle en el liderato de las Grandes Ligas. Schwarber lidera las mayores con 119 carreras impulsadas.

Mike Schmidt fue el último jugador de Filadelfia en conectar cuatro jonrones en un juego, haciéndolo ante los Cachorros de Chicago en abril de 1976. Schwarber tuvo el tercer juego de cuatro jonrones de la temporada, después de Eugenio Suárez y Nick Kurtz.

La estrella de Filadelfia inició la oleada de poder con un jonrón solitario en la primera entrada contra Cal Quantrill (4-12), enviando una curva con cuenta de 2-1 a las gradas del jardín derecho. Schwarber conectó un elevado al jardín central en la segunda.

Después de que Quantrill fue sacado con un out y dos corredores en base en el cuarto, Schwarber saludó al zurdo Austin Cox enviando una bola curva de 3-2 sobre la pared del jardín derecho para su cuarto juego de múltiples jonrones de la temporada.

Con los cánticos de "¡MVP! ¡MVP!" resonando entre los aficionados de los Phillies en la quinta entrada, Schwarber conectó un jonrón de tres carreras por la banda contraria ante Cox para poner a Filadelfia arriba 15-3. En la séptima, Schwarber conectó un jonrón de tres carreras al jardín derecho ante Wander Suero para poner el marcador 18-4.

Schwarber elevó en la octava al jardín izquierdo corto con el tercera base Vidal Bruján en el montículo.

Después de que el abridor de Filadelfia, Aaron Nola (3-7), se esforzara en una primera entrada de tres carreras y 37 lanzamientos, Schwarber, JT Realmuto y Max Kepler conectaron jonrones en la parte baja de la entrada. Bryce Harper también conectó un jonrón para Filadelfia, que conectó 20 hits.