Jordan Walker pega H4 en la séptima entrada San Luis vence Piratas

Jordan Walker mientras recorría las almohadillas luego de fletar su cuadrangular con dos a bordo ante los Piratas.

Agencia APSan Luis, EU

Thomas Saggese conectó un doblete impulsor de la ventaja y Jordan Walker disparó un jonrón en una séptima entrada de tres carreras para ayudar a los Cardenales de San Luis a vencer el jueves 4-1 a los Piratas de Pittsburgh.

Miles Mikolas permitió una carrera con cuatro hits y una base por bolas y ponchó a cinco en cinco entradas.

Kyle Leahy (4-1) registró cuatro ponches en dos entradas de relevo sin anotaciones, Riley O'Brien lanzó una octava sin anotaciones y JoJo Romero lanzó la novena para su quinto salvamento.

El novato de los Piratas, Braxton Ashcraft, permitió una carrera y cuatro hits y registró cinco ponches en 5 2/3 entradas, la mejor marca de su carrera, antes de ser reemplazado por Yohan Ramírez (1-2).

Iván Herrera conectó un doble al jardín izquierdo, anotando Lars Nootbaar para empatar el juego a 1 en la parte baja de la tercera entrada.

Tommy Pham conectó su octavo jonrón de la temporada a 440 pies sobre el bullpen del jardín izquierdo en la primera entrada para poner a Pittsburgh por delante 1-0.

Momento clave

Masyn Winn recibió un lanzamiento de Ramírez al abrir la séptima y anotó con un doble de Saggese al muro del jardín derecho-central para poner a San Luis arriba 2-1. Walker conectó el siguiente lanzamiento a las gradas del jardín izquierdo-central para su quinto jonrón de la temporada, ampliando la ventaja de los Cardenales a 4-1.

