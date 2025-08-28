Los Guardianes de Cleveland liberan al veterano Carlos Santana

La tercera etapa de Carlos Santana con los Cleveland Guardians ha llegado a su fin.

Los Guardianes anunciaron el jueves que liberaron al veterano primera base, lo que hace que el veterano de 39 años esté disponible en el mercado abierto para los equipos que buscan sumar un bate veterano a su alineación.

Santana firmó un contrato de un año en diciembre y ha participado en 116 partidos con Cleveland esta temporada. Conectó 11 jonrones y 52 carreras impulsadas, además de registrar un promedio de bateo de .225, un porcentaje de embase de .316 y un slugging de .333.

Ha jugado 11 de sus 16 temporadas con los Guardianes, incluyendo cada una de sus primeras ocho. También jugó para Kansas City, Filadelfia, Minnesota, Pittsburgh, Seattle y Milwaukee.

Ganó un Bate de Plata de la Liga Americana y fue All-Star en 2019 durante su segunda etapa en Cleveland, y ganó un Guante de Oro de la Liga Americana en 2024 con los Mellizos.

Los días de Santana parecieron contados el mes pasado, ya que perdió tiempo de juego ante jugadores más jóvenes, incluidos Kyle Manzardo y CJ Kayfus.