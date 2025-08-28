Félix Reyes y los jugadores dominicanos en la categoría Doble A

La categoría Doble A es un nivel tan exigente, que el dominicano Félix Reyes es de los pocos afortunados con promedio sobre la marca aristocrática de los .300.

La Doble A está compuesta por las Ligas del Este, Liga del Sur y Liga de Texas. En todo ese nivel solo cuatro jugadores están sobre los .300, de hecho en la Liga de Texas LuJames Groover lidera a los bateadores con .303. Félix Reyes es un jardinero que pasó desapercibido para los equipos operativos de la Lidom, a tal punto que hace apenas un par de semanas los Toros del Este lo firmaron como agente libre, tras el proceso de dos años en la lista de novatos elegibles. Reyes acciona en Reading, Filis (.338-13-49), encabezando toda la Doble A en promedio de bateo.

Juan Guerrero, Hartford, Colorado (Estrellas, .242-1-31). Carlos De La Cruz, Harrisburg, Washington (.225-12-52); Jarlin Susana, prospecto 3 de los Nacionales, 72 de MLB (Leones, 1-3 3.13); Daison Acosta (Águilas, 4-1 0.90, 5 rescates). Acosta fue promovido ayer a Triple A. Valentín Linares, Altoona, Pittsburg (TE, 5-2 3.38); Wilber Dotel (LE, 6-8 4.38, 119 K), tercero en ponches de la Liga del Este; Kervin Pichardo (Gigantes, .205-7-38).

Yordany Monegro, prospecto 24 de Boston (Licey, 2-1 2.67, lesionado); Allan Castro (TE, .275-7-33). Yaqui Rivera, Baysox, Baltimore (GC, 1-3 3.97, 3 SV). Felipe De La Cruz, Binghamton, Mets (EO, 2-1 3.98) 1 rescate; William Lugo (LE, .220-6-35); Luis Moreno (EO, 8-2 5.34), sexto en victorias de la EAS. Alex De Jesús, New Hampshire, Toronto (dejado libre por GC, .198-1-16). Welinton Herrera, Hartford, Colorado (ÁC, 4-4 2.82, 7 salvados), noveno en rescates.

En la Liga del Sur están presentes Willy Vásquez, Montgomery, TB (EO, .256-2-15). Joel Hurtado, Rocket City, LAA (LE, 5-6 3.05); Walbert Ureña, prospecto 27 de LAA (GC, 4-8 4.90). Wilfred Veras Birmingham, Medias Blancas (EO, .206-9-45). Alexander Cornielle, Biloxi, Milwaukee (TL, 5-7 4.11, 102 K), octavo en ponches de la SOU. Elison Jhosep, Columbus, Atlanta (LE, 1-4 4.29, 6 SV). Cristian Cerda, Amarillo, Arizona (EO, .234-18-49, lesionado), es tercero en jonrones de la Liga del Sur.

Jhosua Báez, Sprigfield, San Luis (LE, .266-12-41); Darlin Moquete (LE, .254-6-34). Enmanuel Pinales, San Antonio, San Diego (LE, 6-6 5.78). Henry Báez, Midland, Atléticos (EO, 5-3 2.39), lider en efectividad de la Liga de Texas. Kelvin Bautista, Tulsa, Dodgers (GC, 4-2 6.44).

Luis Mieses, Frisco, Texas (TE, .228-13-41). Pascanel Ferreras, Corpus Christi, Houston (GC, .240-7-36); Wilmy Sánchez (AC, 2-3 5.59, 6 salvados), séptimo en rescates de la Liga de Texas. Manuel Peña, Amarillo, Arizona (TE, .281-13-49), tercero en bateo de la TEX; José Cabrera (AC, 8-5 5.15), tercero en triunfos, séptimo en ponches (107).

Rubel Céspedes, Wichita, Mellizos (EO, .244-9-53); Hendry Méndez, prospecto 26 de Minnesota (GC, .298-10-58). Méndez fue cambiado de los Filis a los Twins, acumulando el octavo mejor promedio de toda la categoría Doble A. En Arkansas, Seattle, Yorlin Calderón (LE, 6-4 5.82). Jerming Rosario, Tulsa, LAD (EO, 1-7 4.48, 8 holds).