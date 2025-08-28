Los Diamondbacks apalean a José Quintana y a los Cerveceros para ganar 6-4

Los Diamondbacks de Arizona castigaron con seis carreras al abridor de Milwaukee, José Quintana, y recibieron una apertura efectiva de Nabil Crismatt en una victoria por 6-4 sobre los Cerveceros el jueves, obteniendo una división de la serie de cuatro juegos con el mejor equipo de las Grandes Ligas.

Crismatt (2-0), en su tercera apertura de su carrera, permitió ocho hits y cuatro carreras (dos limpias) en 5 2/3 entradas. El lanzador derecho de 30 años otorgó una base por bolas y ponchó a dos, lanzando 60 de sus 85 lanzamientos como strikes.

Sal Frelick conectó su tercer jonrón de la temporada para abrir la entrada y darle a los Cerveceros una ventaja temprana, pero los Diamondbacks respondieron con tres carreras en la segunda. Quintana golpeó a Tyler Locklear con un lanzamiento con las bases llenas e Ildemaro Vargas conectó un sencillo de dos carreras.

Después de que los Cerveceros redujeron la ventaja a 3-2 en su mitad de la entrada, los Diamondbacks sumaron tres carreras más en la tercera, dos cruzadas con el sencillo de Alek Thomas.

Isaac Collins impulsó un par para los Cerveceros en el tercero, reduciendo la ventaja a 6-4.

Quintana (10-5) tuvo una de sus peores aperturas esta temporada, permitiendo cinco hits y seis carreras en 3 2/3 entradas mientras lanzaba 95 lanzamientos.

Taylor Rashi, quien debutó en las Grandes Ligas, lanzó tres entradas sin permitir carreras para conseguir el salvamento. Retiró al bateador emergente Christian Yelich con dos corredores en base para cerrar el encuentro.