Christian Walker pega dos cuadrangulares y los Astros derrotan a los Rockies

Christian Walker conectó dos jonrones, coronados por un jonrón solitario que rompió el empate en la octava entrada, para llevar a los Astros de Houston a una victoria por 4-3 sobre los Rockies de Colorado el jueves.

El juego estaba empatado 3-3 sin outs cuando Walker envió el primer lanzamiento de Luis Peralta (1-2) al jardín central izquierdo. Walker también conectó un jonrón en la primera entrada, convirtiéndose en el decimoquinto juego con más de un jonrón en su carrera.

José Altuve también conectó jonrón para los Astros, que ganaron su segundo partido consecutivo después de perder el primer juego de la serie.

Los Rockies tuvieron la oportunidad de tomar la delantera al llenar las bases con dos outs en la séptima. Jordan Beck se embasó tras una interferencia del receptor a César Salazar, pero Kaleb Ort ponchó a Brenton Doyle, dejando a todos varados.

Bryan King (4-3) lanzó una octava entrada sin anotaciones para la victoria y Bryan Abreu permitió un hit en una novena entrada sin anotaciones para su cuarto salvamento.

Altuve y Walker conectaron jonrones consecutivos con dos outs en la primera entrada para poner a Houston arriba 2-0. Mauricio Dubón anotó con un toque de Salazar para ampliar la ventaja a 3-0.

Los Rockies llenaron las bases con un out en el tercero y pusieron el marcador 3-1 cuando Mickey Moniak hizo un roletazo para un out forzado que envió una carrera a casa.