Chapman, desafiando el calendario

A los 37 años, el dominante cerrador cubano Aroldis Chapman está en medio de la mejor temporada de sucarrera. El zurdo de meteórica bola rápida tiene un PCL de 1.04 en 52 entradas lanzadas con 21 hits permitidos(sí, 21) y 74 ponches. Consistente con el estándar de su carrera, ha ponchado el 39% de los bateadoresenfrentados.Pero lo más llamativo de la actuación del zurdo es que no permite hits desde el 23 de julio, un lapso de 14relevos. En esos partidos, ha permitido cuatro corredores producto de boletos y obviamente ninguno haanotado.Pese al paso de los años, Chapman se ha mantenido como el prototipo de un lanzador de poder, tocando triplesdígitos con su bola rápida y promediando velocidad de 98.4 mph con ese lanzamiento en 2025. Al mismotiempo, ha ampliado su repertorio incorporando un sinker que puede lanzar a la misma velocidad ycomplementando con un slider y bola rápida de dedos separados.Los cuatro envíos han sido dominantes hasta el punto de que los oponentes le batean .119 con un Sluggingde .182 y OPS de .365. Son números poco menos que increíbles.Con esa actuación, se ha adueñado del noveno inning en el equipo de Boston, salvando 26 partidos en 28oportunidades y exhibiendo un WHIP de 0.67. Es una garantía que tiene el dirigente Alex Cora en juegosestrechos.Es cierto que Chapman tiene un historial de altibajos en post-temporada. A pesar de un PCL de 2.37 en esaetapa y una proporción de más de 12 ponches por cada nueve episodios, ha permitido cuadrangulares que loacompañarán por siempre. Sólo hay que recordar los estacazos de Rajai Davis (Serie Mundial de 2016), JoséAltuve (Serie de Campeonato de 2019) y el de Mike Brosseau un año después.Pero también es cierto que, sin el misil cubano, los Cachorros de Chicago de 2016 y Vigilantes de Texas de 2023probablemente no levantan el trofeo de campeones la Serie Mundial. Fue el relevista de confianza, tanto deJoe Maddon en 2016, como de Bruce Bochy siete años después.La contratación de Chapman con un pacto de un año ha probado ser uno de varios movimientos exitosos de lagerencia de Boston en la temporada muerta, cuando también se produjeron las adquisiciones del as GarrettCrochet, el antesalista Alex Bregman y el receptor Carlos Narváez.Con esas adiciones y el dominio de su cerrador, los Medias Rojas lucen encaminados a la post-temporada porprimera ocasión desde 2021.