Bellinger, Grisham y Chisholm Jr. guían a los Yankees sobre Medias Blancas

Cody Bellinger, Jazz Chisholm Jr. y Trent Grisham conectaron sendos cuadrangulares y remolcaron seis de las 10 carreras de los Yankees de Nueva York, quienes derrotaron 10-4 a los Medias Blancas de Chicago, logrando así su cuarta victoria de manera consecutiva.

Bellinger anotó dos, mientras que Grisham y Chisholm Jr. anotaron una carrera cada uno.

El lanzador derecho Will Warren se llevó la victoria al lanzar cinco entradas de cuatro carreras, todas sucias. Propinó tres ponches y propinó dos boletos.

Aaron Judge se fue de 3-1 con par de anotadas y dos bases por bolas. Se ponchó una vez.