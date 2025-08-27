Los Yanquis conectan cuatro jonrones en una entrada; barren a los Nacionales

Aaron Judge conectó un jonrón de dos carreras y Cody Bellinger conectó un jonrón en el siguiente lanzamiento para que los Yankees de Nueva York conectaran cuatro carreras y anotaran nueve en la tercera entrada de una paliza de 11-2 a los Nacionales de Washington el miércoles.

Max Fried (14-5) no permitió hits hasta la sexta entrada antes de permitir tres hits consecutivos. Permitió una carrera y cuatro hits en siete entradas, su apertura más larga desde el 25 de junio.

Los Yankees ingresaron al tercer inning con una ventaja de 1-0 después de que Trent Grisham conectara su sexto jonrón de apertura esta temporada ante el abridor de Washington, Cade Cavalli (1-1).

Judge conectó un jonrón de dos carreras sobre el Monument Park en el jardín central y Bellinger le siguió con un batazo al bullpen de los Yankees entre el jardín derecho y el central. Ryan McMahon conectó un jonrón de tres carreras después de que el receptor de Washington, Drew Millas, se fracturara un dedo en una interferencia del receptor.

Ben Rice, quien conectó tres hits, también conectó un jonrón para darle a los Yankees una ventaja de 9-0. Jasson Domínguez conectó un doblete productor y un sencillo infield impulsor en la tercera entrada, que duró 40 minutos.

Austin Wells agregó un jonrón en el cuarto.

Washington perdió su quinto partido consecutivo y permitió seis jonrones por segunda vez en la temporada.

Jacob Young puso fin al intento de no permitir hits de Fried y CJ Abrams conectó un sencillo productor.

Cavalli permitió ocho carreras, siete limpias, y ocho hits en 2 1/3 entradas.