La racha ganadora de los Dodgers continúa detrás de Clayton Kershaw contra los Rojos

Clayton Kershaw lanzó cinco entradas de una carrera y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron el martes 6-3 a los Rojos de Cincinnati para su tercera victoria consecutiva.

La ventaja de los Dodgers en el Oeste de la Liga Nacional se mantuvo en un juego sobre San Diego cuando los Padres vencieron a Seattle 7-6.

Kershaw (9-2) permitió dos hits y ponchó a seis en la victoria número 221 de su carrera, empatando con el ex Dodger Max Scherzer y Joe Niekro en el puesto 76 en la lista de todos los tiempos.

Tanner Scott lanzó la novena para obtener su 20mo salvamento.

Los Dodgers batearon en el sexto cuando anotaron cuatro carreras, extendiendo su ventaja a 6-1. Will Smith jonroneó al abrir contra el relevista Brent Suter. Miguel Rojas agregó un doble de dos carreras como emergente y Shohei Ohtani tuvo un sencillo productor.

Nick Martínez (10-10), quien permitió cuatro carreras y siete hits en 5 1/3 entradas. Ponchó a tres y caminó a dos.

Cincinnati consiguió un jonrón de dos carreras de Austin Hays y un rodado productor de Miguel Andújar.