Nolan McLean silencia a Filis; Juan Soto se va de 4-1

Nolan McLean viajó por ocho episodios y no permitió carreras durante el triunfo de los Metros de Nueva York sobre los Filis de Filadelfia 6-0.

El joven pitcher, de solo 24 años, logró seis ponches, permitió tres hits y no otorgó boletos. Llegó a su tercera victoria en la misma cantidad de juegos. Dejó su efectividad en 0.89.

La ofensiva de los Metros fue respaldada por el dominico-boricua Mark Vientos, quien conectó un jonrón de tres carreras en la baja del séptimo. Ese vuelacercas fue el décimo tercero del antesalista. Las otras tres rayitas vino de la parte alta de la alineación de los Mets. Francisco Lindor, Juan Soto y Pete Alonso produjeron una, respectivamente.

En el caso de Soto, terminó el partido de 4-1 con un sencillo. Además se estafó su base 22. Soto está buscando llegar por vez primera al umbral de 30-30. Dejó su promedio en .251.

Lindor, de su lado, acabó de 4-2, con una anotada y misma cantidad de corredores llevados al plato. Batea para .265.

Por los Filis, el lanzador abridor fue Taijuan Walker, quien cargó con su séptima derrota. Tiene porcentaje de carreras limpias de 3.63 y un récord de (4-7).

Alec Bohm fue el único jugador de Filadelfia en conectar más de un hit.