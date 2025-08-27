El “Moriviví”

¿Qué es moriviví? En el mundo real, es una planta que tiene características especiales con una tremenda adaptación al clima en que vive. En el mundo paralelo o coloquial, se aplica con frecuencia a una persona o institución que tiene capacidad de sobrevivir, y puede renacer cuando todos creían que su luz se apagaba.

Así están ahora mismo los Yanquis de Nueva York, el más conocido y popular equipo de las Grandes Ligas. Tienen un corto período en que parecen muy superiores a los demás; inclusive, este año han dado 9 jonrones en un juego en un par de ocasiones, metiéndose en la historia.

Pero en ocasiones se “mueren”, como les pasó el pasado fin de semana en que recibieron a los Medias Rojas en una serie de 4 juegos: perdieron los tres primeros y sobrevivieron en el cuarto. Ahora arrollaron a los Nacionales de Washington en tres partidos, barriendo la serie, y otra vez están en competencia con cuatro victorias al hilo.

Lo de ayer fue espectacular porque ganaron 11 por 2 con un tercer inning de leyenda. La entrada duró 41 minutos; por el plato desfilaron 15 bateadores, dieron 4 jonrones, anotaron 9 carreras, y todo fue escandaloso. (El pitcheo de Washington hizo 77 lanzamientos en esa entrada, la segunda mayor marca desde el 2000 hacia acá, según reportes. Los Marlins tuvieron 91 pitcheos en un inning).

Esos jonrones fueron el 41 para Aaron Judge, el 25 para Cody Bellinger, Ben Rice el 22 y Austin Wells el 18. Además, en el partido tuvieron cuadrangulares Ryan McMahon, su 11, y Trent Grisham, su 26.

Es decir, que tienen 3 jardineros con al menos 25 jonrones (Judge, Grisham y Bellinger), y eso también es histórico.

Además, tuvieron una segunda presentación exitosa del zurdo Max Fried, quien tiró 7 innings de 4 hits, una carrera, y mejora su récord a 14- con 3.06 de efectividad.

POSICIONES: ¿Cómo anda ahora la posición de los Yanquis? En cuanto a la División Este de la Liga Americana, su marca de 73-60 los colocaba igual a Boston en el segundo lugar del grupo, a 4 juegos de distancia (Boston jugaba en la noche ante Baltimore). Toronto sigue de líder, pero todavía falta mucha pelota. En cuanto al wild card, tanto Boston como Yanquis ahora están en buena situación para postemporada en caso de que no logren ganar el grupo. Están primero y segundo del wild card; en tercero Seattle, a 1.5 juegos; pero Kansas City, en cuarto lugar, a 1.5 también. La competencia será dura, pero siempre es bueno estar delante.

COLECTIVO: ¿Cómo están los Yanquis en el plano colectivo, en MLB o en la Americana? Empiezo por decir que su efectividad colectiva es decente: 3.99, y ocupa el 8vo lugar de los 15 clubes de la Liga. Pero, en términos de relevo, no están bien, nunca lo han estado, y sus 34 juegos salvados ocupan el puesto 15 en MLB.

Su ofensiva compensa lo del pitcheo. El club está en primer lugar en carreras anotadas con 692, en jonrones con 255 y en OPS con .787. Su promedio de .251 está en 9no lugar; no roban bases (solo 104 para el puesto 11). Lo de este equipo es ganar con jonrones, y se le nota mucho pues lo hacen con frecuencia.

Ya lo escribí hace varias semanas: la cabeza del manager Aaron Boone está a salvo, pero está obligado a asistir a playoff, pues si no cruza estará en problemas, aunque tenga contrato de dos años más. La presión social y mediática en NY no es fácil. Para los fanáticos y la prensa de ese equipo solo se concibe “ganar, ganar”. Y no gustan de ganar un juego 2-1; les encanta hacerlo por 11-2 con 6 jonrones, como hicieron ayer.

EL TERCERA BASE: ¿Recuerdan al antesalista Ryan McMahon, adquirido desde Colorado para resolver el problema de la tercera base? Disparó su segundo jonrón en el partido de este miércoles, pero en términos generales su bateo ha sido pobre allí. En 27 juegos apenas batea .210, dos jonrones, 11 empujadas, muy por debajo. Tiene buen guante, y por ese lado resuelve.

MOVIMIENTOS: El lanzador derecho dominicano Roansy Contreras está de regreso con los Orioles luego de haber sido enviado a triple A… Los Marineros de Seattle bajaron al pitcher Sauryn Lao (aunque suena asiático, su registro dice que nació en Barahona hace 26 años)… José Siri fue remitido a Pt. Saint Lucie para un programa de rehabilitación… ¿Volverá en septiembre o en octubre aquí, con los Gigantes?