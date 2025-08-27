El grand slam de Laureano impulsa a los Padres a superar a los Marineros

Ramón Laureano conectó un grand slam en la primera entrada y los Padres de San Diego vencieron el martes 7-6 a los Marineros de Seattle.

Laureano, adquirido de los Orioles de Baltimore antes de la fecha límite de cambios del mes pasado, conectó una bola rápida elevada del abridor de los Marineros, Luis Castillo, en la primera entrada para darle a San Diego una ventaja temprana de 5-0.

Los Padres se mantuvieron en la inercia durante las siguientes entradas, pero cedieron brevemente su ventaja en la quinta cuando los Marineros anotaron seis carreras con un par de jonrones de tres carreras de Randy Arozarena y Eugenio Suárez.

San Diego respondió en la parte alta de la sexta. Jake Cronenworth conectó un sencillo productor de carreras al campo opuesto, y Freddy Fermín puso a los Padres en ventaja con un toque de sacrificio ante el relevista de los Marineros Caleb Ferguson (3-4).

Adrián Morejón (10-4) y otros tres relevistas de los Padres se combinaron para mantener a raya a los Marineros el resto del camino, con Robert Suárez terminando el juego con su 35to salvamento de l

Con dos outs y corredores en las esquinas en la séptima, Suárez tuvo la oportunidad de igualar la contienda a siete carreras cada uno. Pero en cambio, conectó un rodado para forzar un out al campocorto de los Padres, Xander Bogaerts, poniendo fin a la mejor amenaza de anotación de los Marineros después de la quinta entrada.