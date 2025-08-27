Brayan Bello logra otra buena salida; Boston domina a Baltimore

Ceddanne Rafaela conectó un jonrón de dos carreras en la novena entrada para llevar a los Medias Rojas de Boston a una victoria de 3-2 sobre los Orioles de Baltimore el miércoles por la noche.

Después de que Keegan Akin (4-4) salió de un apuro en la octava entrada para preservar una ventaja de una carrera, el zurdo no pudo contener a Boston en la novena.

Jarren Duran abrió la entrada con un sencillo y Rafaela le siguió con un elevado que superó la pared del jardín central izquierdo.

Una aparente falta de comunicación entre Durán y Rafaela ayudó a Baltimore a tomar ventaja de 2-1 en la séptima. Después de que Dylan Beavers de Baltimore recibiera una base por bolas con dos outs, Dylan Carlson conectó una línea que aterrizó en la base del muro entre los dos jardineros de Boston, quienes parecían inseguros de quién intentaría atrapar la pelota.

El abridor de Boston, Brayan Bello, permitió dos carreras, una limpia, y cinco hits en 6 2/3 entradas.

Greg Weissert (6-4) se llevó la victoria y Aroldis Chapman trabajó una novena entrada perfecta para su 26º salvamento y su 14ª aparición consecutiva sin hits.

Roman Anthony abrió el marcador para Boston con un batazo al jardín central ante Dietrich Enns en el quinto lanzamiento del partido. Dos noches antes, el novato se había convertido en el jugador más joven en la historia de los Medias Rojas (21 años y 104 días) en conectar un jonrón para abrir la entrada.