Atlanta

Albies conecta jonrón y los Bravos de Atlanta vencen 12-1 a los Marlins de Miami

El receptor de los Marlins de Miami, el canadiense Liam Hicks (34), se dirige hacia el venezolano Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta después de que este fuera golpeado por un lanzamiento durante la tercera entrada.

Ozzie Albies conectó un jonrón e impulsó cinco carreras, y los Bravos de Atlanta vencieron el miércoles 12-1 a los Marlins de Miami.

Jurickson Profar bateó dos jonrones en solitario para los Bravos, quienes superaron a los Marlins 21-1 en las últimas diez entradas de su serie de tres juegos. Matt Olson y Michael Harris II también conectaron cuadrangulares.

La estrella venezolana de Atlanta, Ronald Acuña Jr., recibió cuatro bases por bolas y fue golpeado por un lanzamiento, lo que llevó a la expulsión del manager Brian Snitker.

El abridor de los Bravos, Joey Wentz (3-3), permitió una carrera y cinco hits en seis 2/3 entradas.

Después de ganar seis series consecutivas para llegar a 55-55 el tres de agosto, los Marlins (62-71) perdieron su séptima serie consecutiva.

Snitker fue expulsado después de que Gusto (7-7) golpeara a Acuña con el primer lanzamiento tras el jonrón de Olson. Un enojado Acuña dio un par de pasos hacia el montículo antes de dirigirse a primera base. Ambas bancas se vaciaron aunque no se lanzaron golpes.

