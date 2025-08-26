Astros: Yordan Álvarez regresa de una lesión después de 3 meses y medio

El toletero de Houston Yordan Álvarez fue reincorporado el martes a la lista de lesionados de 60 días tras estar fuera desde el 3 de mayo mientras se recuperaba de una fractura en la mano derecha.

Álvarez regresa después de jugar cuatro juegos de rehabilitación para Doble-A Corpus Christi, donde se fue de 7 de 15 con cuatro dobles, cuatro carreras impulsadas y una base robada.

Ha estado de baja más de tres meses y medio por una pequeña fractura en su mano derecha que inicialmente fue diagnosticada como una distensión muscular.

Su regreso debería ser un gran impulso para los Astros de cara a la postemporada, tras liderar al equipo en promedio de bateo (.308), jonrones (35) y carreras impulsadas (86) la temporada pasada. Houston llegó al martes liderando la División Oeste de la Liga Americana con una ventaja de 1.5 juegos sobre Seattle.

Álvarez, de 28 años, bateó .210 con tres jonrones y 18 carreras impulsadas en 29 juegos esta temporada antes de su lesión.