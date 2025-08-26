Stanton remolca cinco y Gil logra su segundo triunfo, Yankees superan 5-1 a Washington

Giancarlo Stanton conectó un jonrón de 451 pies y dos carreras en la sexta entrada e impulsó cinco carreras por primera vez desde 2022 para guiar a los Yankees de Nueva York a una victoria de 5-1 sobre los Nacionales de Washington el martes por la noche.

Los Yankees ganaron su tercer partido consecutivo y quedaron a medio juego de Boston por el principal puesto de comodín de la Liga Americana.

Stanton le dio a los Yankees una ventaja de 5-1 cuando levantó un slider de Orlando Ribalta aproximadamente a la mitad de las gradas del jardín izquierdo para su quinto jonrón en siete juegos.

El jonrón número 446 de Stanton fue el punto culminante de su primer juego con al menos cinco carreras impulsadas desde el 12 de mayo de 2022 contra los White Sox. Fue su octavo juego con al menos cinco carreras impulsadas y se quedó a una de su mejor marca personal.

Stanton también conectó un doble que vació las bases en lo alto de la barda del jardín izquierdo con dos outs en el tercero para darle a los Yankees una ventaja de 3-1 ante el abridor de Washington, MacKenzie Gore (5-13).

El abridor neoyorquino Luis Gil (2-1) permitió cinco hits y una carrera en cinco entradas. Regaló cuatro bases por bolas por tercera vez desde que regresó de una distensión muscular y ponchó a cinco.

Anthony Volpe regresó después de estar fuera dos juegos y se fue de 4-0.

CJ Abrams conectó un sencillo productor ante Gil en el tercero.

Gore permitió tres carreras y tres hits en cinco entradas. El zurdo tiene un récord de 1-5 desde el receso del Juego de las Estrellas, mientras los Nacionales sufrieron su cuarta derrota consecutiva.