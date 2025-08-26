Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Béisbol

Sandy Alcántara lanza siete sólidas entradas, pero Atlanta derrota a los Marlins

Sandy Alcántara de los Marlins lanza contra los Padres, el miércoles 23 de julio de 2025, en Miami.

Sandy Alcántara de los Marlins lanza contra los Bravos, el miércoles 23 de julio de 2025, en Miami.ap

Avatar del Agencia AP
APMiami

El dominicano Sandy Alcántara lanzó siete sólidas entradas en las que sólo permitió dos carreras limpias, tres hits y propinó siete ponches, pero Ozzie Albies conectó dos jonrones, un doblete e impulsó cuatro carreras y los Bravos de Atlanta aprovecharon una novena entrada de nueve carreras para vencer el martes 11-2 a los Marlins de Miami.

Drake Baldwin y Eli White impulsaron dos carreras cada uno para los Bravos.

Tyler Kinley (3-3) lanzó la octava entrada sin permitir carreras para llevarse la victoria. El abridor de Atlanta, Hurston Waldrep, permitió una carrera y ocho hits, además de una base por bolas, en 5 1/3 entradas.

El abridor de los Marlins, Sandy Alcántara, permitió dos carreras en siete entradas. Tyler Zuber (0-1) permitió dos carreras y registró un out en la novena. 

Albies falló seis lanzamientos consecutivos antes de conectar un jonrón solitario con dos outs en el cuarto que le dio a Atlanta una ventaja de 2-1.

Jacob Marsee conectó un sencillo para impulsar a Xavier Edwards en la primera. Javier Sanoja conectó un doblete para abrir la séptima y luego anotó con un lanzamiento descontrolado de Dylan Lee para poner el marcador 2-2.

Jurickson Profar caminó para abrir el juego y luego anotó cuando Marcell Ozuna hizo un roletazo con las bases llenas.

Avatar Agencia AP

Agencia AP

Ver más

Tags relacionados