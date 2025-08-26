Sandy Alcántara lanza siete sólidas entradas, pero Atlanta derrota a los Marlins

El dominicano Sandy Alcántara lanzó siete sólidas entradas en las que sólo permitió dos carreras limpias, tres hits y propinó siete ponches, pero Ozzie Albies conectó dos jonrones, un doblete e impulsó cuatro carreras y los Bravos de Atlanta aprovecharon una novena entrada de nueve carreras para vencer el martes 11-2 a los Marlins de Miami.

Drake Baldwin y Eli White impulsaron dos carreras cada uno para los Bravos.

Tyler Kinley (3-3) lanzó la octava entrada sin permitir carreras para llevarse la victoria. El abridor de Atlanta, Hurston Waldrep, permitió una carrera y ocho hits, además de una base por bolas, en 5 1/3 entradas.

El abridor de los Marlins, Sandy Alcántara, permitió dos carreras en siete entradas. Tyler Zuber (0-1) permitió dos carreras y registró un out en la novena.

Albies falló seis lanzamientos consecutivos antes de conectar un jonrón solitario con dos outs en el cuarto que le dio a Atlanta una ventaja de 2-1.

Jacob Marsee conectó un sencillo para impulsar a Xavier Edwards en la primera. Javier Sanoja conectó un doblete para abrir la séptima y luego anotó con un lanzamiento descontrolado de Dylan Lee para poner el marcador 2-2.

Jurickson Profar caminó para abrir el juego y luego anotó cuando Marcell Ozuna hizo un roletazo con las bases llenas.