A Nueva York por 3ra. vez

Ya es oficial que dos equipos de Lidom se presentaràn en Citi Field, de Nueva York, este próximo invierno. Será la tercera ocasión seguida en que esto ocurra, aunque en esta oportunidad hay un cambio de clubes pues los Gigantes del Cibao entrarán por Licey.

Por eso, inclusive, se llamará Copa del Cibao, en una adaptación para los dos equipos de la rica y amplia región cibaeña.

El comunicado emitido por Lidom aclara, además, que los tres juegos a celebrarse serán vàlidos de calendario, distinto a las dos veces anteriores que fueron de exhibición entre Aguilas-Licey. Lo de ahora será los días 7-8 y 9 de noviembre.

De acuerdo a la nota , los equipos de Lidom han acordado con la misma empresa de Félix Cabrera, Latin Events, y es raro esto porque el año pasado habrían perdido muchísimo dinero, según declaraciones de su abogado Dr. Julio Cury.

También llamó mi atención que Vitelio Mejía, presidente de Lidom, había dicho que había una tripleta para el montaje de esta serie entre Latin Events, Lidom y los dueños del Citi Field, Pero, en su comunicado no habla de eso en absoluto. Simplemente dice que será en dicho estadio.

Licey, en la voz de su ex presidente Ricardo Ravelo, se había opuesto rotundamente a volver a Nueva York bajo la sombrilla de Cabrera, pues este señor habría incumplido demasiado sus responsabilidades acordadas, y porque se maneja como un Fantasma, que aparece solo cuando quiere.

Pero el evento va, y será un reto para Águilas y Gigantes a ver si logran llenar el parque durante tres días. Hace un tiempo escuchè a un directivo aguilucho decir que el Cibao tiene más fanáticos que Licey en Nueva York y Estados Unidos, y ahora habrá una buena oportunidad de demostrarlo pues los dos clubes son del “Cibao”. Desde luego, tendrán que complementar con un show artístico de figuras a fin de llamar la atención de los fans.

Falta por delante detalles de la serie en Miami, que será en medio del round robin pues a Lidom le encantan los “verdes”.

INMORTAL: Edwin Encarnación tuvo una bonita carrera en Grandes Ligas. Jugò 16 años desde 2005 hasta 2016 para Cincinnati,Toronto,Seattle, Yanquis y White Sox, fue electo tres veces al juego de estrellas, estuvo en equipos buenos, pero no tuvo la fortuna de participar en una serie mundial. Dos veces pasò de los 40 jonrones y otras seis remolcò màs de 100 carreras, incluyendo 127 en 2016, líder de la Liga Americana. En total despachò 424 jonrones de por vida con 1261 empujadas y 1832 hits, una producción ofensiva muy decente y sobresaliente. En dinero ganó US$123 millones, y luego del retiro se ha dedicado a los negocios. Es iniciativa suya un hotel de lujo en las afueras de La Romana, asociado con la cadena Hilton que administra desde su apertura en 2023.. Està casado con la comunicadora Karen Yaport, y ahora están celebrando la elección como inmortal del deporte dominicano. Felicitaciones para Edwin y toda su familia. Este reconocimiento le llega bien joven, a los 42 años de edad.

LIBRE: El veterano Carlos Santana, de 39 años , fue puesto en waivers por los Guardianes de Cleveland, poniendo fin a su tercera relaciòn con la franquicia. Dice la nota, no confirmada por el club, que los demás equipos tienen 48 horas para reclamarlo, y si alguien lo toma deberá pagar los restantes 2 millones de dólares por su servicio en 2025..Además, tendría derecho a postemporada pues ingresarìa a roster antes del 1ro. de septiembre.

Santana ha jugado este año por salario único de US$12 millones. Ha disparado 11 jonrones con 52 empujadas, OBP de .316, bajo promedio de .225 y está en las mayores desde el 2016, un total de 16 temporadas. Suma 335 jonrones , 1,134 empujadas y 1,878 hits. Una buena carrera, también.

NOTAS DE MLB.-

Los Gigantes de San Francisco colocaron al relevista dominicano Randy Rodrìguez inactivo por 15 dias. Tiene molestias en el codo derecho, un hombre que con frecuencia alcanza las 100 millas por hora. Este año tiene marca de 3-5 y 1.78 de efectividad en 50 juegos.. En 50.2 innings ha ponchado 67 con solo 34 hits permitidos y 4 jonrones.

.- El cubano Yordan Alvarez està de regreso con los Astros de Houston luego de perder unos 3 meses..Apenas ha agotado 100 turnos, con 3 jonrones , y tiene contrato de 6 años por US$115 millones.. Houston se ha perjudicado mucho con su ausencia, pero llega en buen momento. Los Astros lideran la Divisiòn Oeste Liga Americana, y se acercan los play offs.