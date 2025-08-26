Mets dejan en el terreno a los Filis, Juan Soto se va de 4-1

Brandon Nimmo bateó un sencillo al center field que trajo al dominicano Starling Marte al plato en la parte baja de la novena entrada, y los Mets de Nueva York derrotaron 6-5 a los Filis de Filadelfia dejándolos en el terreno.

El dominicano Juan Soto se fue de 4-1 con una carrera remolcada y una anotada, Pete Alonso bateó de 5-4 con dos empujadas.

Soto, quien además recibió una base por bolas, deja su promedio en .251, y su OBP en .391.

Alonso, quien llegó a las 105 carreras remolcadas, conectó su doble número 33 de la campaña con las bases llenas en el quinto episodio, inning en el que los Mets anotaron sus cinco carreras.

Por los de Nueva York, Marte se fue de 3-1 con una base por bolas, Mark Vientos se fue de 3-1 con una remolcada,