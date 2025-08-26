Messick lanza 7 entradas en blanco y los Guardianes vencen a los Rays 3-0

Parker Messick lanzó siete entradas en blanco en su segunda apertura en las Grandes Ligas, y los Cleveland Guardians rompieron una racha de seis derrotas y una sequía de 28 entradas sin permitir carreras con una victoria por 3-0 sobre los Tampa Bay Rays el martes por la noche.

Messick (1-0) permitió cuatro hits, ponchó a seis y no concedió bases por bolas. Lanzó 6 2/3 entradas y salió con ventaja de 2-1 en su debut contra Arizona, antes de que los Diamondbacks remontaran para ganar 3-2 en 10 entradas.

Hunter Gaddis lanzó una octava entrada sin anotaciones y Cade Smith la cerró para su octavo salvamento.

Steven Kwan abrió la primera con un sencillo ante Shane Baz (8-11).

CJ Kayfus caminó y Kyle Manzardo impulsó a Kwan con un sencillo que rebotó en el guante del primera base Yandy Díaz. Bo Naylor añadió un elevado de sacrificio y Brayan Rocchio impulsó la tercera carrera con un sencillo con dos outs.

Después de eso, Cleveland sólo logró la base por bolas de Angel Martínez al abrir la octava entrada.

Baz permitió tres carreras y tres hits en seis entradas. Retiró a 16 bateadores seguidos tras el sencillo de Rocchio antes de retirarse tras ponchar a los tres bateadores en la sexta. Tiene marca de 0-8 en sus últimas 10 aperturas. Griffin Jax y Mason Montgomery lanzaron una entrada sin permitir carreras.