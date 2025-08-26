Juan Soto satisfecho de cómo van los Mets en la recta final

Juan Soto expresó su satisfacción por la posición actual de los Mets en la temporada, detrás de los Phillies en el Este de la Liga Nacional.

“Se siente muy bien tener un equipo en buena posición, todavía falta un mes completo y cualquier cosa puede pasar, pero yo dije que estaríamos en este punto de la temporada”, afirmó Soto, destacando la confianza en el trabajo del equipo.

El jardinero también habló sobre los objetivos en los playoffs y su deseo de lograr otro campeonato.

“Me siento contento en donde estamos, estamos tratando de tener otra experiencia en los playoffs y ganar otro campeonato”, señaló, mostrando entusiasmo por la recta final de la temporada.

Soto reconoció que el equipo ha tenido altibajos durante el año, pero resaltó la capacidad de mejora y la mentalidad positiva del grupo. “Hemos tenido muchas altas y bajas durante la temporada, pero hemos podido mejorar, estamos positivos”, dijo, subrayando la resiliencia del equipo.

Finalmente, habló sobre su enfoque personal y su relación con los récords.

“Yo no siempre ando pendiente de los récords, siempre trato de dar lo mejor de mí, las bases por bolas son parte de mi juego, yo ayudo al equipo con cualquier cosa. Si rompemos el récord de bases por bolas, pues amén, yo estaré aquí en la ciudad por catorce años más y tendré más oportunidades de hacerlo”, comentó, mostrando humildad y visión a largo plazo.

Juan Soto continúa dejando su huella en la historia de las Grandes Ligas, destacándose por su excepcional disciplina en el plato.

En la temporada 2025, con los Mets, ha demostrado una vez más su habilidad para negociar bases por bolas.

Soto ha recibido 106 bases por bolas en la temporada, superando a leyendas de la franquicia como John Olerud, Darryl Strawberry y Keith Hernández, quienes se encontraban empatados en 97 boletos en sus respectivas temporadas históricas de 1998, 1987 y 1984

Esta marca se suma a su impresionante récord personal de 132 bases por bolas en la temporada 2023, lo que lo posiciona entre los líderes históricos de la MLB en este departamento.

Su capacidad para identificar lanzamientos y mantener una disciplina ejemplar en el plato lo ha convertido en un referente para los bateadores actuales.