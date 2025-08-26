José Ureña es despedido por cuarta ocasión en la temporada

José Ureña lleva cuatro despidos en lo que va de temporada.

Recientemente, los Mellizos de Minnesota cesantearon a Ureña esta semana. Hace pocos días, los Dodgers también colocaron al dominicano de 33 años en asignación y en su lugar firmaron a Matt Sauer.

Ureña inició la temporada con los Mets, sólo lanzó tres entradas y permitió cinco carreras. Posteriormente fue adquirido por los Azulejos de Toronto, y allí vio acción en seis juegos.

Registró 12 entradas y un tercio y cinco carreras limpias.

La de los Mellizos es décima camiseta que viste en el transcurrir de sus 11 estaciones en la gran carpa, sus primeras seis un miembro estable de los Marlins, club con el que cosechó sus mejores registros, que incluye su jornada más notable con 14-7 en 2017 y concluyó con efectividad de 3.82.