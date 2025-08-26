Los Guardianes colocan para asignación a Carlos Santana

Los Guardianes han colocado al veterano primera base Carlos Santana en waivers, según informan Ken Rosenthal y Zack Meisel de The Athletic.

El bateador ambidiestro de 39 años juega con un contrato de un año por $12 millones y aún le quedan aproximadamente $2.13 millones de esa suma por pagar.

Cualquier equipo que reclame a Santana deberá asumir la totalidad de la suma restante. Santana no ha sido designado para asignación, lo que significa que puede seguir jugando mientras esté en waivers. Si no es reclamado, los Guardianes no necesitan asignarlo a una filial de ligas menores ni eliminarlo de la plantilla de 40 jugadores (aunque podrían hacerlo). Si es reclamado, los waivers son irrevocables y Santana pasará al equipo que lo reclame. En 455 apariciones al plato esta temporada, Santana batea .225/.316/.333 con su típica defensa de élite en primera base.

Aunque su defensa sigue siendo excelente y Santana sigue recibiendo bases por bolas con una tasa superior al 11.4%, su rendimiento ofensivo general ha sido aproximadamente un 14% inferior al promedio, según el wRC+. Su tasa de ponches del 18.9% de esta temporada es la segunda más alta de su carrera y la peor desde 2011. Santana promedia 87.5 mph al bate, la más baja de su carrera, y ha tenido dificultades especialmente desde el lado izquierdo del plato, bateando apenas .220/.311/.325 contra lanzadores diestros.

Los Guardianes han caído en la clasificación con una reciente racha de 1-9. Cleveland se encuentra ahora a seis juegos de la contienda por el comodín de la Liga Americana (además de una desventaja aún mayor de 12.5 juegos en la división).

Con ese desplome y la colocación de Santana en waivers, darán vuelta la página en la temporada 2025 y darán más tiempo de juego a opciones más jóvenes y controlables para la primera base/bateador designado, como Kyle Manzardo y el recientemente ascendido prospecto estrella CJ Kayfus . Manzardo, de 25 años, ha conectado 21 jonrones con un promedio de bateo de .231/.313/.453 en 415 apariciones al plato esta temporada, mientras que Kayfus, de 23 años, batea .220/.281/.424 en sus primeras 63 apariciones al plato como jugador de Grandes Ligas.

Si otro club reclama a Santana y su salario restante, sería elegible para la postemporada en virtud del hecho de que está en su nueva organización antes del 1 de septiembre. Si no es reclamado, Cleveland podría liberar al respetado veterano con la esperanza de que tenga éxito en otro equipo y pueda participar en otra carrera de postemporada.