Giolito lanza ocho excelentes entradas y Boston blanquea a Orioles

Lucas Giolito permitió cuatro hits en ocho entradas, Trevor Story y David Hamilton conectaron jonrones y los Medias Rojas de Boston blanquearon el martes 5-0 a los Orioles de Baltimore.

Kyle Bradish (0-1) ponchó a 10 en seis entradas tras su regreso de la cirugía Tommy John, pero los Orioles no le dieron apoyo ofensivo. Story y Hamilton conectaron carreras profundas al abrir la segunda y tercera entrada, y eso fue suficiente para Boston. Los Medias Rojas añadieron otra carrera en la octava y dos más en la novena cuando el jardinero izquierdo novato Dylan Beavers superó el elevado corto de Hamilton con dos outs, lo que resultó en un doble de dos carreras.

Boston llegó a la noche como el principal comodín de la Liga Americana, a cinco juegos de Toronto, líder del Este de la Liga Americana. Los Medias Rojas han ganado cinco de seis juegos desde que los Orioles barrieron dos juegos en Boston la semana pasada.

Giolito (9-2) parecía encaminarse a una blanqueada tras necesitar solo cuatro lanzamientos para superar la séptima, pero lanzó 21 en la octava, incluyendo su única base por bolas de la noche. Giolito luchó para ponchar a Jeremiah Jackson con 11 lanzamientos y cerrar esa entrada.

Terminó con 104 lanzamientos y ocho ponches.

Bradish permitió solo cuatro hits en su primera apertura desde el 14 de junio de 2024. Realizó 81 lanzamientos, 51 de ellos strikes, y ponchó al menos a un bateador en cada entrada. El lanzador derecho no concedió bases por bolas.