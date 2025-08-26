Estados Unidos y Venezuela se mantienen invictos en Torneo Panamericano de Béisbol

Los seleccionados de Estados Unidos y Venezuela se mantienen invictos en la edición 13 del Torneo Panamericano de Béisbol Infantil (11-12 años) durante la jornada de este martes, que tuvo, además, la suspensión de otros tres encuentros por lluvias.

Los estadounidenses superaron 10-3 a Puerto Rico en partido celebrado en el estadio Pepe Lucas del ensanche Luperón.

Yohan Yan comandó la ofensiva de los ganadores al batear tres imparables en cuatro turnos y cinco carreras remolcadas. Roniel Rosa fue el más destacado por los puertorriqueños al empujar dos vueltas.

Yoneli García se adjudicó el triunfo, mientras que Francis Batista cargó con el revés.

En tanto, Venezuela superó 5-1 a Curazao, en choque escenificado en el estadio de la Liga Deportiva Mercedes del ensanche La Fe.

Fabrisio Tiroisi fue el más destacado por los venezolanos al producir dos carreras. El lanzador ganador fue Javier Medina, mientras que el derrotado fue Melvidion Trinidad.

En otro encuentro de la cuarta jornada del torneo que lleva especial dedicatoria a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, Colombia derrotó 9-1 a México, gracias a una efectiva actuación ofensiva de Jeremy Jiménez, quien disparó dos cuadrangulares y remolcó cinco carreras.

Duván Pastol también brilló con el madero al conectar un jonrón, que produjo dos carreras al marcador de los colombianos.

Gerald Calvo, quien lanzó cinco entradas de siete ponches, se adjudicó la victoria, mientras que Valentín Morales se fue para las duchas con el revés.

Bruno Castillo fue el más destacado por los perdedores al ligar una de las dos carreras de su equipo.

Los países que participan en el torneo Panamericano estarán divididos en dos grupos. El A lo integrarán República Dominicana, Aruba, Curazao, El Salvador, Guatemala y Venezuela. En tanto, el B lo componen Colombia, Haití, Estados Unidos, México, Panamá y Puerto Rico.