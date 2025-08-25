Wadi Chamoun plantea llevar torneo de tiro a El Salvador

Un grupo de practicantes del tiro en el país plantea la posibilidad de que la competencia de tiro de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 sea llevada a El Salvador pues no existen aquilas condiciones adecuadas.

El grupo, liderado por el medallista panamericano Wadi Chamoun,dice que no es conveniente ejecutar el plan del comité organizador de construir un nuevo polígono en Sierra Prieta, Distrito Nacional, por estar muy lejos y sin condiciones ambientales adecuadas.

“Creo que debe hacerse un polígono en el Parque del Este, donde estaba el anterior, o mover el tiro a El Salvador que tiene una buena instalación”, dijo Chamoun.

Luis Abinader, presidente del país.

A continuación el texto de la carta remitida al presidente Luis Abinader en este sentido.

Distinguido Sr. Presidente:

“ Respetuosamente, me dirijo a Usted como última instancia a la cual acudir, luego de haber agotado las vías del Comité Olímpico Dominicano y el Comité Organizador, primeramente, como Comandante en Jefe de nuestras Fuerzas Armadas y como Presidente Constitucional de la República.

Esto así, porque considero prudente manifestarle mi preocupación, en mi doble condición de: 1) Oficial retirado del Ejército de República Dominicana, luego de veintisiete años y 2) Tirador Olímpico, medallista Panamericano, Centroamericano, Regional y Nacional, desde más de cuarenta años.

En lo referente a la aparente decisión que se plantea, como consecuencia de la celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, para la construcción del nuevo Polígono de Tiro Olímpico, acorde a los artículos publicados, el pasado día 11 de agosto, en los periódicos Listín Diario y El Dia, en sus secciones deportivas, copia de los cuales le anexo.

En mi condición de miembro del ERD, veo que tenemos la oportunidad de obtener, como se hiciera en 1974 en terrenos de la hoy Armada de República Dominicana, a raíz de los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe, un polígono adecuado a las exigencias, en el actual Polígono de Tiro Militar de Sierra Prieta que, de estar en un sitio accesible y de fácil acceso para los atletas de esta disciplina, sería una ideal.

Pero, en la realidad solo sería una opción OPERACIONAL, pero revestida de inconvenientes diversos de acceso y, sobre todo, mantenimiento. El acceso a esa instalación requiere de un viaje promedio de una hora a dos horas, tanto ida como vuelta que, con una práctica de una hora, conlleva a un promedio de cinco horas. No hay opciones de transporte (autobuses, motoconcho, etc), que son los transportes usados por los jóvenes, salvo en vehículo propio, con un costo que no pueden cubrir la gran mayoría.

Además, en mi condición de Tirador Olímpico, cuando los atletas y entrenadores estamos en preparación, para competencias de alto nivel, requerimos un entrenamiento diario, con un mínimo de unos seis meses de preparación, lo que conlleva un régimen estricto de mantenimiento, supervisión y abasto del Polígono.

Es mi deber hacerle de su conocimiento que luego de ser desalojados del Polígono construido, en los terrenos del Polígono original de Sans Souci en 1974, a raíz de los Juegos Panamericanos del 2003, se construyó un polígono más pequeño en terrenos del Parque del Este, un complejo deportivo, propiedad del Ministerio de Deportes, de fácil acceso de transporte y corto tiempo para llegar, actualmente en abandono total, por problemas de la federación (FEDOTI) que lo administra, así como todas las maquinarias de tiro, adquiridas en el 2003, con un valor aproximado de USD 998,000.00.

El Comité Ejecutivo de ésta federación, dirigido por un militar atleta de tiro, está suspendido por la situación del Tiro Olímpico, situación repetitiva durante muchos años, que ha conllevado a esta penosa realidad.

. Señor Presidente, de construir el nuevo polígono allí sería la opción OPERATIVA y FUNCIONAL, y garantizaría la existencia del Tiro Deportivo, además de poner fin a una penosa situación de muchos años. Además, colocaría a nuestra Nación y País, bajo su Gobierno, en un sitial muy favorable para el desarrollo de estas actividades, con proyección internacional. Esperando que Usted pueda tomar la mejor decisión que contribuya a la existencia futura del deporte de Tiro Olímpico, queda de Usted, respetuosamente,

Respetuosamente,

WADIH CHAMOUN

Fotos: Wadih Chamoun, Luis Abinader