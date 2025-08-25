Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Béisbol

juan soto

Luis Torrens impulsa cinco y los Metros vencen fácil a los Filis; Juan Soto de 3-1

Luis Torrens hace gesto hacia arriba luego de conectar jonrón.

Luis Torrens hace gesto hacia arriba luego de conectar jonrón.

Avatar del Agencia AP
Agencia APQueens, Nueva York

Luis Torrens disparó un jonrón de tres carreras e igualó su mejor marca personal con cinco carreras impulsadas y los Mets de Nueva York se sobrepusieron a un déficit inicial de tres carreras y vencieron el lunes 13-3 a los Filis de Filadelfia en un duelo entre los mejores equipos de la División Este de la Liga Nacional.

Mark Vientos rompió el empate 3-3 con el primero de sus dos dobletes productores por la línea del jardín derecho ante Cristopher Sánchez (11-5). Vientos impulsó una cuarta entrada de tres carreras con otro doblete productor por la línea del jardín izquierdo.

Torrens impulsó cinco carreras por segunda vez en su carrera y la primera desde el 14 de agosto de 2021 para Seattle. Conectó un doblete productor para una ventaja de 5-3 en la sexta entrada y un jonrón en la séptima contra Jordan Romano para ampliar la ventaja de Nueva York a 10-3, antes de conectar un sencillo para la última carrera de Nueva York en la octava.

Jeff McNeil impulsó tres carreras con un par de sencillos productores y un elevado de sacrificio, mientras los Mets ganaban por sexta vez en nueve juegos y se acercaban a seis juegos de los Filis, líderes de la división.

Avatar Agencia AP

Agencia AP

Ver más

Tags relacionados