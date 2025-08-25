Luis Torrens impulsa cinco y los Metros vencen fácil a los Filis; Juan Soto de 3-1

Luis Torrens disparó un jonrón de tres carreras e igualó su mejor marca personal con cinco carreras impulsadas y los Mets de Nueva York se sobrepusieron a un déficit inicial de tres carreras y vencieron el lunes 13-3 a los Filis de Filadelfia en un duelo entre los mejores equipos de la División Este de la Liga Nacional.

Mark Vientos rompió el empate 3-3 con el primero de sus dos dobletes productores por la línea del jardín derecho ante Cristopher Sánchez (11-5). Vientos impulsó una cuarta entrada de tres carreras con otro doblete productor por la línea del jardín izquierdo.

Torrens impulsó cinco carreras por segunda vez en su carrera y la primera desde el 14 de agosto de 2021 para Seattle. Conectó un doblete productor para una ventaja de 5-3 en la sexta entrada y un jonrón en la séptima contra Jordan Romano para ampliar la ventaja de Nueva York a 10-3, antes de conectar un sencillo para la última carrera de Nueva York en la octava.

Jeff McNeil impulsó tres carreras con un par de sencillos productores y un elevado de sacrificio, mientras los Mets ganaban por sexta vez en nueve juegos y se acercaban a seis juegos de los Filis, líderes de la división.