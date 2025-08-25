Jasson Domínguez conecta jonrón 10 y los Yanquis apabullan a los Nacionales

Ben Rice conectó el jonrón más largo de su carrera, Cody Bellinger impulsó tres carreras y el novato Cam Schlittler lanzó seis entradas sin permitir carreras para que los Yankees de Nueva York vencieran el lunes 10-5 a los Nacionales de Washington.

Bellinger abrió el marcador con un elevado de sacrificio ante Brad Lord (4-7) en la primera entrada, antes de que Rice conectara un jonrón de 435 pies al jardín derecho en la tercera. Los Yankees persiguieron a Lord con una racha de cinco carreras en la quinta, cuando Aaron Judge conectó un doblete productor, Bellinger añadió un sencillo de dos carreras y Jazz Chisholm Jr. conectó un jonrón de dos carreras.

El jonrón fue el tercero de Chisholm en dos juegos y su número 25, el más alto de su carrera.

Jasson Domínguez, de Nueva York, conectó un jonrón de tres carreras, su primero desde el 23 de julio, en el séptimo.

Schlittler (2-2), quien mantuvo un juego perfecto hasta la séptima entrada el miércoles pasado contra Tampa Bay, permitió cuatro hits y tres bases por bolas con ocho ponches en seis entradas. Lleva 14 1/3 entradas consecutivas sin permitir carreras, desde el 13 de agosto.

Los Nacionales anotaron cinco carreras con dos outs en la novena. Robert Hassell III recibió una base por bolas con bases llenas y Jacob Young conectó un grand slam.

Lord permitió siete carreras, seis de ellas limpias, en cuatro entradas y un tercio. Ponchó a cinco y dio dos bases por bolas.