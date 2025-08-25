Frankie Montás fuera por el resto de la temporada con los Mets

El lanzador dominicano de los Mets de Nueva York, Frankie Montás, no lanzará más en la actual temporada de Grandes Ligas, tras sufrir una lesión del ligamento colateral cubital en su codo derecho.

Montás solo lanzó en nueve partidos esta temporada, siete de ellos como abridor, y tuvo récord de 3-2 con una efectividad de 6.28.

El derecho primero fue puesto en la lista de lesionados de 15 días, pero luego fue transferido a la de 60 días, para abrirle paso en el roster al también dominicano Huáscar Brazobán.

Montás, de 32 años, y quien firmó un contrato de dos campañas por 34 millones de dólares en diciembre, sufrió una distensión en el músculo dorsal derecho durante la pretemporada.