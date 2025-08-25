Edward Cabrera poncha 10 y no permite carreras

Edward Cabrera ponchó a 10 en siete entradas sin permitir carreras y los Marlins de Miami vencieron el lunes 2-1 a los Bravos de Atlanta.

Troy Johnston conectó un doblete productor y Máximo Acosta conectó un jonrón para los Marlins, que igualaron su total de victorias del año pasado con su triunfo número 62.

Cabrera (7-7) permitió un hit y dio dos bases por bolas. El lanzador derecho perdió sus dos aperturas anteriores, permitiendo nueve carreras limpias y 18 hits en 9 2/3 entradas.

El novato Drake Baldwin conectó su decimocuarto jonrón para Atlanta con dos outs en la novena. Pero Calvin Faucher consiguió su duodécimo salvamento cuando Ozzie Albies conectó un roletazo a tercera.

Miami se adelantó en la quinta entrada contra Spencer Strider (5-12). Otto López recibió un boleto al abrir la entrada y se robó la segunda antes de que Johnston conectara un batazo que rebotó en la zona de advertencia del jardín derecho-central.

Strider permitió tres hits en siete entradas. Ponchó a tres y dio dos bases por bolas.

Acosta conectó un jonrón profundo en la octava entrada contra Pierce Johnson, enviando un batazo de 404 pies al centro para su tercer jonrón.

Tyler Zuber de Miami sacó dos outs en la octava entrada antes de que Jurickson Profar conectara un doble. Josh Simpson relevó y golpeó a Matt Olson, pero retiró a Ronald Acuña Jr. para acabar con la amenaza.