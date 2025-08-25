Básket RD culmina invicto en fase de grupos; dominan a Nicaragua 74-70

La selección nacional de la República Dominicana, aún restándole cuatro jugadores importantes, venció 74-70 al combinado de Nicaragua durante la fase de grupos de la Copa América.

El combinado criollo terminó invicto la primera ronda de este torneo, luego de culminar con seis puntos en general y +30.

La selección venció cómodamente a su primer contrincante el pasado viernes (Colombia) y luego se midió ante Argentina el domingo, partido que terminó en tiempo extra a favor de los dominicanos.

Durante el juego del lunes, el más destacado fue Ángel Núñez, quien anotó 17 puntos y adornó sus credenciales con ocho rebotes. Además tiró de 11-6 y de 7-4 detrás del arco.

Joel Soriano le siguió los pasos con 16 tantos y siete tablas. Jassel Pérez solo registró siete, mientras que Jean Montero llegó a 11 y Andrés Feliz nueve. Dominicana tiene previsto jugar los cuartos de final el próximo jueves.