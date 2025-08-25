Alodom acogerá delegaciones 70 países para celebrar Juegos Policiales Mundiales 2026

El Albergue Olímpico Dominicano (Alodom) acogerá en sus instalaciones a las delegaciones de 70 países que vendrán al país para participar en los IV Juegos Policiales Mundiales Santo Domingo 2026.

El trascendental evento deportivo policial se celebrará en la ciudad Capital del 26 al 30 de octubre del próximo año, en la que se competirá en ocho disciplinas deportivas que son baloncesto modalidad 3x3, voleibol de playa, natación olímpica, atletismo de pista, béisbol, defensa personal (judo), golf, tiro práctico IPSC y la carrera 10K.

Para la cita internacional policial se espera la participación de cerca de 600 personas, con más de 400 atletas, además de los delegados, entrenadores, técnicos y jueces.

La información fue dada este lunes en el salón de conferencia del Alodom por las autoridades de la Unión Internacional Deportiva Policial (USIP), en una visita girada a la principal estancia para los atletas de Alto Rendimiento dominicano e internacionales, y a su director ejecutivo, el periodista deportivo José Luis Bautista.

La delegación internacional estuvo encabezada por el general Mohamed Al Dhaheri, presidente de la USIP, y el general ® Gonzalo Londoño, secretario general, quienes son de los Emiratos Árabes Unidos y Colombia, respectivamente.

Así como, el teniente primero Abdullah Al Hashmi, de los Emiratos Árabes Unidos, quien funge de asesor y delegado de la oficina del presidente de la USIP; y Juan Sebastián Londoño, asistente del secretario general de la USIP.

Los anfitriones de la policía dominicana fueron el coronel Roenny Catano Martínez, director de Cooperación y Relaciones Internacionales, de la Policía Nacional; y Yerliza Tatis, asistente del Comisionado para la Reforma Policial.

Por el Alodom estuvieron Gissell Castillo, directora Administrativa; Edwin Rosa Sánchez, supervisor general de seguridad; y el cronista deportivo Odalis Sánchez, director de Comunicaciones.

El director del Albergue, José Luis Bautista, agradeció la visita de la delegación de la USIP y les reiteró que cuentan con una instalación idónea para recibir a los atletas policiales del mundo que vendrán a competir durante esos cuatros días de actividades (26 al 30 de octubre del 2026).

“Contamos con la capacidad suficiente de habitaciones para recibir a esos distinguidos huéspedes que nos visitarán en esa importante cita mundial y deportiva”, precisó Bautista.

Por su lado, el presidente de la USIP, el general Mohamed Al Dhaheri, valoró la calidad y buen ambiente con el que cuenta el Alodom para alojar a nuestras delegaciones y lo he comprobado yo mismo con el recorrido que hicimos la mañana de este lunes”.

“Es la estancia ideal para que nuestros atletas policiales puedan descansar cómodamente”, exclamó Al Dhaheri.

También tuvo palabras de elogio para el Alodom, el coronel Catano Martínez, quien sostuvo que “hemos visitado esta instalación en varias ocasiones y consideramos que es la estancia perfecta para alojar a los atletas que competirán en estos IV Juegos Policiales Mundiales Santo Domingo 2026”.

Dijo que esta visita de alto nivel servirá para fortalecer la cooperación institucional, evaluar los avances en la planificación logística y técnica y consolidar el liderazgo de la República Dominicana como sede internacional de un encuentro deportivo policial sin precedente.

Por igual, fortalecer la cooperación estratégica entre la Policía Nacional y la USIP, mediante una visita oficial de alto nivel orientada a supervisar, coordinar y dar seguimiento al proceso de planificación, logística y organización de la IV Edición de los Juegos Mundiales de Policía, y asegurar su proyección como un evento de alcance global.