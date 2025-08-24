Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Béisbol

JAZZ CHILSHOLM JR.

Chisholm y Grisham conectaron cuatro jonrones y los Yankees vencieron a los Medias Rojas

Jazz Chilsholm Jr. llegó a 25 cuadrangulares y los Yanquis evitaron barrida. 

Jazz Chisholm Jr. conectó un par jonrones en el triunfo de los Yanquis.

Jazz Chisholm Jr. conectó un par de jonrones de dos carreras, Trent Grisham también conectó dos jonrones y los Yankees de Nueva York vencieron el domingo 7-2 a los Medias Rojas de Boston para evitar una barrida de cuatro juegos.

Carlos Rodón permitió un hit en 5 2/3 entradas, y los Yankees se acercaron a medio juego de su rival Boston por el comodín de la Liga Americana. Están a 5 1/2 juegos del líder Toronto en la División Este de la Liga Americana.

Boston superó a Nueva York 19-4 en los primeros tres juegos de la serie y buscaba su primera barrida de al menos cuatro juegos en el Bronx desde 1939.

Después de perder ocho juegos seguidos ante los Medias Rojas, los Yankees mejoraron a 2-8 en la serie de la temporada.

Grisham conectó jonrones solitarios en turnos al bate consecutivos contra Dustin May (7-10).

Avatar Agencia AP

Agencia AP

