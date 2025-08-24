Chisholm y Grisham conectaron cuatro jonrones y los Yankees vencieron a los Medias Rojas

Jazz Chisholm Jr. conectó un par de jonrones de dos carreras, Trent Grisham también conectó dos jonrones y los Yankees de Nueva York vencieron el domingo 7-2 a los Medias Rojas de Boston para evitar una barrida de cuatro juegos.

Carlos Rodón permitió un hit en 5 2/3 entradas, y los Yankees se acercaron a medio juego de su rival Boston por el comodín de la Liga Americana. Están a 5 1/2 juegos del líder Toronto en la División Este de la Liga Americana.

Boston superó a Nueva York 19-4 en los primeros tres juegos de la serie y buscaba su primera barrida de al menos cuatro juegos en el Bronx desde 1939.

Después de perder ocho juegos seguidos ante los Medias Rojas, los Yankees mejoraron a 2-8 en la serie de la temporada.

Grisham conectó jonrones solitarios en turnos al bate consecutivos contra Dustin May (7-10).