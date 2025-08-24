Vientos y McNeil son los héroes en ofensiva de los Mets sobre Bravos

Jeff McNeil y Mark Vientos conectaron dos de los seis jonrones de Nueva York para respaldar la sólida actuación de lanzamiento de Clay Holmes y los Mets vencieron el sábado 9-2 a los Bravos de Atlanta.

Los Mets reforzaron su control del último puesto de comodín de la Liga Nacional con su segunda victoria consecutiva después de perder 16 de 21 al entrar en la serie.

Holmes (11-6) permitió tres hits y dos carreras en 6 1/3 entradas, lo que le dio a Nueva York aperturas consecutivas de al menos seis entradas. El lanzador derecho novato Nolan McLean permitió dos carreras en siete entradas de la victoria del viernes por 12-7, convirtiéndose en el primer abridor de los Mets, además de David Peterson, en durar al menos seis entradas desde Holmes el 7 de junio.

McNeil conectó un jonrón de tres carreras contra el recién llegado de los Bravos, Cal Quantrill, en la tercera. Pete Alonso añadió un jonrón de dos carreras contra Dylan Lee en la séptima.

Vientos y Starling Marte también conectaron jonrones contra Lee en la entrada. Vientos y McNeil conectaron jonrones consecutivos en la novena.