Jurickson Profar impulsa dos carreras con sencillo; Soto se va de 3-1

Jurickson Profar impulsó dos carreras con un sencillo con bases llenas y dos outs en la octava entrada, enviando a los Bravos de Atlanta a una victoria el domingo por 4-3 sobre los Mets de Nueva York.

A los Mets, que lideraban 2-0, se les negó su primera barrida en Truist Park, que abrió en 2017. La última barrida de serie de Nueva York en Atlanta fue en Turner Field en 2016.

El sencillo de Profar le dio a Atlanta una ventaja de 4-2. Juan Soto conectó un sencillo productor para Nueva York en la novena entrada antes de que Raisel Iglesias retirara a Pete Alonso y Jeff McNeil con dos corredores a bordo, logrando así su 22.º salvamento.

Los Mets se ubicaron siete juegos detrás de los Filis, líderes de la División Este de la Liga Nacional, de cara a una serie de tres juegos entre los equipos que comienza el lunes por la noche en el Citi Field.

En la octava, el zurdo de los Mets, Gregory Soto (1-4), conectó a Vidal Bruján con un lanzamiento para llenar las bases tras permitirle un sencillo a Ozzie Albies y concederle una base por bolas a Sean Murphy. El sencillo de la ventaja de Profar aterrizó frente a Cedric Mullins en el jardín central.

Mark Vientos, de Nueva York, conectó un jonrón de dos carreras en la segunda entrada. Vientos conectó dos de los seis jonrones de los Mets en la victoria del sábado por 9-2 .

David Peterson permitió dos carreras en 5 2/3 entradas, quedándose a un out de darle a los Mets su tercera apertura consecutiva de al menos seis entradas.

Tyler Kinley (2-3) lanzó el octavo para la victoria.