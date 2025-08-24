Eury Pérez domina a los Azulejos; Marsee guía ofensiva

Jakob Marsee conectó un triple con las bases llenas y Eury Pérez lanzó pelota de tres hits hasta la séptima entrada para guiar a los Marlins de Miami a una victoria el domingo 5-3 sobre los Azulejos de Toronto.

Eric Wagaman conectó un jonrón y anotó dos veces para Miami, y Agustín Ramírez conectó un sencillo productor. Pérez (6-3) recibió dos carreras en poco más de seis entradas. Dio una base por bolas y ponchó a cuatro.

Lake Bachar heredó dos corredores de Pérez en la séptima entrada y permitió el jonrón de tres carreras de Daulton Varsho que puso a los Blue Jays, líderes de la División Este de la Liga Americana, 4-3. Varsho, quien se ponchó dos veces en dos turnos al bate contra Pérez, conectó un batazo de 424 pies por encima del muro del jardín central para su decimoquinto jonrón.

El sencillo productor de Ramírez contra el relevista Yariel Rodríguez en la parte baja puso el marcador 5-3.

Los Azulejos amenazaron en la octava entrada cuando Bachar concedió bases por bolas con dos outs a Nathan Lukes y Bo Bichette. Ronny Henríquez relevó y retiró al bateador emergente Vladimir Guerrero Jr. con un elevado en su primera aparición en la serie. Guerrero se perdió los cuatro juegos anteriores por una inflamación en el tendón de la corva.

Tyler Phillips lanzó una novena entrada perfecta para su segundo salvamento.

Wagaman les dio a los Marlins su primera ventaja de la serie con su jonrón solitario en la tercera. El triple de Marsee en la quinta amplió la ventaja a 4-0.

El abridor de Toronto, Kevin Gausman (8-10), permitió cuatro carreras y siete hits y ponchó a siete en seis entradas.