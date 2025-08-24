Cortés silencia bates de Dodgers y los Padres ascienden al primer lugar

Néstor Cortés tuvo uno de los momentos más bajos de su vida en el béisbol en octubre pasado cuando permitió el primer grand slam para dejar tendido a un rival en la historia de la Serie Mundial a Freddie Freeman.

Con un nuevo uniforme y una nueva carrera por el campeonato el sábado por la noche, Cortés enfrentó de frente a sus demonios de los Dodgers, y salió sonriendo.

El veterano zurdo produjo seis entradas brillantes de un solo hit mientras sus Padres de San Diego superaron a Los Ángeles y ocuparon el primer lugar en la División Oeste de la Liga Nacional con una victoria de 5-1.

Cortés mantuvo un juego perfecto hasta la sexta entrada, desconcertando a la costosa alineación de los Dodgers y combinándose con tres relevistas para un juego de dos hits. Pero no vio esta actuación estelar como una redención por su papel en el ahora icónico jonrón de Freeman en Chavez Ravine y la consiguiente victoria de los Dodgers en cinco juegos sobre los Yankees de Nueva York.

“Obviamente, hay una historia”, dijo Cortés. “Todo el mundo la conoce. Es terrible para un jugador pasar por esos momentos, pero lo bueno del béisbol es que siempre tienes otra oportunidad. Cuando llega la oportunidad, intentas aprovecharla al máximo, y eso es lo que hice hoy”.