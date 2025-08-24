Hacia los 60

De repente, el señor Cal Raleigh ha calentado sus motores y tiene una dinámica ofensiva de jonrones. Este domingo pegó otros dos, ahora suma 49, y tiene una posibilidad real de alcanzar los 60 y pasar de allí.

Esto de dar 60 jonrones no es fácil, y no ocurre desde que Aaron Judge disparó 62 en 2022. Él tenía esa proyección este año, pero una lesión en el codo derecho lo limita al rol de designado, y eventualmente también en su bateo. El año pasado, Judge disparó 58.

Raleigh es un fenómeno que ha surgido al estrellato este año. Su mejor campaña anterior en jonrones había sido el año pasado, cuando produjo 34, aunque remolcó 100 carreras. Él tiene 28 años de edad y contrato multianual por más de US$100 millones con los Marineros de Seattle.

Ahora, Raleigh, que es cátcher y batea a las dos manos, tiene 49 jonrones y 106 impulsadas, pero le restan todavía algo más de 5 semanas de acción. Quiero añadir, además, que ha recibido 75 bases por bolas, pero tiene 153 ponches recibidos en 481 turnos, para 32%, que es mucho.

Seattle superó a los Atléticos 11 por 1, y mejora su récord en 70-61, luchando por un puesto de wild card en la Liga Americana.

PREMIO MVP

Por cierto, a Raleigh a veces se le menciona con chance de competir por el MVP de la Liga Americana, premio que los “expertos” ya otorgaron a Judge, actualmente con .326, 40 jonrones, 92 remolcadas.

Judge ha venido luchando contra una molestia en el codo que lo sacó de juego más de una semana. Ha regresado hace dos semanas, pero se ha mantenido solo como bateador designado. En el mes de julio Judge pegó 7 cuadrangulares, y en agosto solamente 3 en 53 turnos. Lo malo es que luego del Juego de Estrellas tiene solo 5 jonrones, aunque sus demás numeritos se mantienen bien. Es líder en OBP con .440, en slugging .674 y en OPS con 1174.

¿Y cómo anda Cal Raleigh en esos números? Raleigh tiene .353-.593-.946, todos muy buenos, aunque por debajo de Judge. También, Judge está arriba en el famoso WAR (6.8), por 5.4 de Raleigh.

Es probable que el cátcher de Seattle reciba la atención de los votantes si mantiene ese ritmo y Judge no se recupera en el mes de septiembre.

OTRA BAJA

También Fernando Tatis Jr. llama la atención por su tremenda baja que se extiende a los dos últimos meses. En la temporada, Tatis tiene .266-17-52, en un año muy por debajo para sus expectativas y para su nivel.

Pero lean esto: en el mes de julio pegó solo 2 jonrones, aunque mejoró en su promedio a .308. Pero en agosto no ha pegado jonrón en 77 turnos, un desastre. ¿Qué le pasó a la estrella de San Diego?

MÁS NOTAS DE MLB

.- Los Mets de Nueva York le ganaron dos de tres a los Bravos de Atlanta, y mantuvieron su lucha en el wild card. Pero, los Mets están en tercer lugar, con un juego por encima de los Rojos de Cincinnati. Su récord es de 69-61… Juan Soto pegó su jonrón 32 en el partido del viernes, suma 77 remolcadas y 25 robos de bases, con solo un fallo… Es una faceta que agrega a su juego, en un momento en que un sector de la prensa USA se empeña en señalar los defectos de su defensa.

.- Junior Caminero pegó grand slam, su jonrón 37 de la campaña, y se acerca a los 40 en su gran actuación con Tampa Bay en el triunfo 7-2 ante San Luis…

Caminero tiene 91 impulsadas, y naturalmente es la gran sorpresa del año entre los dominicanos y también en Grandes Ligas. Christopher Morel pegó su jonrón 10.

.- Los Dodgers y Padres están empatados en el liderato de la División Oeste. Este domingo, los Dodgers vencieron 8 por 2 con el pitcheo de Yoshinobu Yamamoto, quien tiró 6 innings de 4 hits, dos carreras y 6 ponches. Él tiene récord de 11-8, pero mejor efectividad de 2.90…Shohei Ohtani produjo su jonrón 45 y Freddie Freeman dos cuadrangulares y tiene 18. Dodgers y Padres tienen igual récord de 74-57.

.- Los Yanquis se salvaron de ser barridos en cuatro juegos en casa por los Medias Rojas de Boston. Ganaron el partido dominical nocturno con 2 jonrones de Trent Grisham (25) y Jazz Chisholm (24), y buen pitcheo del zurdo Carlos Rodón. Los Yanquis pelean en el grupo de wild card, pues todavía están lejos del primer lugar que ocupa Toronto.