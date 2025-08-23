Crochet poncha a 11 y Story pega H4; los Medias Rojas vencen a Yankees por octava vez seguida

Garrett Crochet ponchó a 11 en siete entradas, Trevor Story disparó un jonrón e impulsó tres carreras y los Medias Rojas de Boston vencieron el sábado 12-1 a los Yankees de Nueva York.

El novato estrella Roman Anthony y Alex Bregman impulsaron una carrera cada uno para Boston, que derrotó a Nueva York por octava vez consecutiva tras perder el primer encuentro entre ambos rivales el 6 de junio. Los Red Sox, segundos en la División Este de la Liga Nacional, detrás de Toronto, se colocaron un juego y medio por delante de los Yankees en la división. Boston y Nueva York están en posición de obtener un puesto de comodín en los playoffs.

Crochet (14-5) se apoderó del liderato de las Grandes Ligas en entradas lanzadas (166 1/3) y ponches (207). El zurdo permitió cinco hits, incluyendo el jonrón número 16 de Giancarlo Stanton.

Crochet se convirtió en el primer lanzador de Boston desde Eduardo Rodríguez en 2019 en superar los 200 ponches en una temporada. También superó los 500 ponches en su carrera.