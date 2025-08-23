Frankie Montas fuera por lesión en el codo; Mets suben a Huascar Brazobán

Los Mets de Nueva York colocaron al lanzador derecho Frankie Montas en la lista de lesionados de 15 días el sábado.

Los Mets informaron que Montas sufrió una lesión del ligamento colateral cubital (LCC) del codo derecho. La decisión se hizo retroactiva al viernes.

Montas tiene marca de 3-2 con una efectividad de 6.28 en nueve juegos, incluidas siete aperturas.

El lanzador derecho Huáscar Brazobán fue ascendido de Triple-A Syracuse. Brazobán tiene marca de 5-2 y efectividad de 3.83 en 44 juegos, incluyendo tres aperturas, con los Mets esta temporada. Sus tres aperturas fueron como abridor.