Brayan Bello: “Me siento orgulloso de lanzarle bien a los Yankees”

El abridor dominicano de los Medias Rojas de Boston, Brayan Bello asegura estar en su mejor forma para cerrar fuerte la temporada y destaca la motivación especial de enfrentar a Nueva York.

Bello, de 26 años, nacido en Samaná y quien pertenece a Licey en Lidom aseguró que se siente en óptimas condiciones físicas y con la mente enfocada para encarar el tramo final de la temporada con los Medias Rojas de Boston.

Su meta es terminar fuerte y aportar victorias clave en la lucha por los puestos de postemporada.

“Enfocao para la parte final de la temporada, mi cuerpo está en forma para terminar la temporada súper bien”, expresó el derecho, quien este viernes completó una sólida actuación frente a los Yankees de Nueva York.

Bello recordó el proceso de recuperación que atravesó luego de sufrir una molestia física a mitad de campaña, señalando que esa experiencia lo hizo prepararse mejor y ser más cuidadoso con su rutina.

“Luego de que salí de la molestia la recuperación se hizo buena y rápida y me preparé para no volverla a tener y por eso es la razón por la cual me ha ido bien el resto del año”, explicó.

El abridor resaltó que conoce mejor a los rivales de la división, lo que le ha permitido competir con mayor agresividad. “Salgo a competir más, los conozco más a ellos por ser rivales nuestros de la división, hay que ganarles para poder llegar por encima”, afirmó.

Sobre los Yankees, Bello fue enfático al señalar la motivación extra que le produce enfrentarlos. “Lo mío es ganar cada vez que salgo al terreno y si son los Yankees que están ahí, pues a ganarles a ellos también”, comentó con determinación.

El dominicano reconoció que cada duelo ante Nueva York representa un reto especial. “Con los Yankees me siento con más energía, cuando los enfrento son juegos súper interesantes, la adrenalina siempre está al cien. Me siento orgulloso de poder lanzarles bien, son un buen equipo, buena fanaticada, meten buena presión y como les voy tirando bien este año, estoy muy contento”, concluyó.

Brayan Bello enfrentará a los Orioles en Baltimore el próximo miércoles a partir de las 6:35 de la tarde en el Oriole Park en Camden Yard en Maryland.