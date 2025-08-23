Bo Bichette decide con sencillo triunfo de Toronto en entradas extras

Bo Bichette impulsó con un sencillo al corredor automático George Springer en la 12da entrada para darle a los Azulejos de Toronto una victoria el sábado por 7-6 sobre los Marlins de Miami.

Springer se fue de 6-3 con un jonrón y dos carreras impulsadas y Alejandro Kirk tuvo un doblete productor mientras los Blue Jays, líderes de la División Este de la Liga Americana, mantuvieron su ventaja de cinco juegos sobre Boston, un ganador de 12-1 sobre los Yankees .

El abridor de Toronto, José Berríos, permitió cuatro hits y dos carreras mientras ponchaba a ocho en 6 1/3 entradas, Tommy Nance (1-0) lanzó 1 2/3 entradas y Brandon Little lanzó una 12ma perfecta para su primer salvamento.

Calvin Faucher (3-4), quien permitió el sencillo de Bichette, cargó con la derrota.

Los Jays tomaron una ventaja de 4-0 gracias a Berríos, quien solo permitió un sencillo dentro del cuadro a Dane Myers hasta un out en la séptima. Luego permitió tres sencillos consecutivos, culminando con el hit productor de Troy Johnston para la primera carrera de los Marlins.