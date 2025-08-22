Samuel Basallo firma extensión de 8 años por 67 millones con Baltimore

El receptor dominicano de los Orioles, Samuel Basallo, ha acordado una extensión de contrato de ocho años y US$67 millones, según múltiples informes. El club no lo ha confirmado.

La extensión para Basallo, quien es el prospecto número 1 del club según MLB Pipeline, llega cinco días después de que el joven hizo su debut en las Grandes Ligas en Houston. En cuatro juegos, ha registrado cinco carreras remolcadas con un promedio de .286.

Con el receptor Adley Rutschman ingresando a la lista de lesionados por una distensión en un oblicuo, Basallo, de 21 años, fungirá como el receptor principal de Baltimore por el momento.

El manager interino Tony Mansolino dijo que espera que Basallo defienda el plato unas cinco o seis veces durante esta estadía en casa de ocho partidos, que incluye series de cuatro encuentros contra los Astros y los Medias Rojas. Todavía es posible que Basallo tenga una apertura como bateador designado y/o en la inicial durante ese tiempo, aunque su carga de trabajo en la receptoría aumentará en lugar de Rutschman.

Basallo ahora tiene una gran oportunidad para demostrar sus mejoradas habilidades defensivas. La mejor herramienta del cañonero es su bate, mientras que su defensa detrás del plato fue un área que desarrolló en los niveles superiores de las Ligas Menores en los últimos años.

No le ha tomado mucho tiempo a Basallo sentirse cómodo en las Mayores. Hizo su debut en Camden Yards el jueves y, antes del juego, se reunió con un gran contingente de medios locales, y realizó la entrevista en inglés después de haber utilizado previamente al intérprete del equipo, Brandon Quinones.

“Simplemente me siento genial. Genial estar aquí. Simplemente feliz de estar aquí”, expresó Basallo. “Simplemente emocionado y listo para dar mi 100 por ciento cada vez”.