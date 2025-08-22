Nacionales remontan en la novena contra Durán y superan 5-4 a los Filis

Daylen Lile conectó un sencillo del empate en la novena entrada y se apresuró a anotar la carrera de la ventaja gracias a un error en el tiro del receptor JT Realmuto, y los Nacionales de Washington remontaron para derrotar el viernes 5-4 a los Filis de Filadelfia.

Los Nacionales anotaron dos veces en la novena entrada ante el cerrador de los Filis, Jhoan Duran (6-5), quien no había permitido que un corredor llegara a la segunda base en siete apariciones previas desde que fue adquirido de Minnesota el 30 de julio.

Lile conectó un sencillo que impulsó a Dylan Crews, quien conectó un doblete ante Duran con un out, para empatar el juego 4-4. Lile llegó a segunda con el tiro al plato, luego robó tercera y anotó cuando el tiro de Realmuto se fue al jardín izquierdo.

PJ Poulin (1-1) retiró a los seis bateadores que enfrentó para obtener su primera victoria en su carrera.

Riley Adams conectó un jonrón de tres carreras contra el abridor de Filadelfia, Taijuan Walker, en la primera entrada. Fue su octavo jonrón de la temporada. Los Nacionales no volvieron a anotar hasta el hit de Lile en la novena.