LIDOM designa a Yerik Pérez como gerente de Proyectos

La Junta de Directores de la Liga de Béisbol Profesional de la

República Dominicana (Lidom), en su más reciente sesión y con el voto unánime de sus

miembros, atendiendo a una propuesta de su presidente Vitelio Mejía Ortiz, designó a Yerik

Pérez como nuevo Gerente de Proyectos de la institución.

Con 16 años de experiencia en el béisbol profesional, Pérez desarrolló una destacada carrera en

Major League Baseball (MLB), donde laboró desde 2009 hasta 2025. Durante este período,

ocupó posiciones de gran relevancia, entre ellas Director Senior de Operaciones para América

Latina, y estuvo al frente de la Oficina de MLB en la República Dominicana durante casi siete

años. Su gestión fue clave para fortalecer la relación de MLB con el país, así como para el

desarrollo de programas de impacto en la región.

Al anunciar la designación, el presidente de Lidom, Vitelio Mejía Ortiz, manifestó su satisfacción

porla integración de Pérez al equipo de trabajo de la Liga:

“La incorporación de Yerik Pérez representa un paso firme hacia elfortalecimiento institucional

de Lidom. Su visión estratégica, su disciplina y su capacidad de gestión encajan a la perfección

con los proyectos nacionales e internacionales que la Liga tiene en agenda para los próximos

años. Estamos convencidos de que su experiencia será determinante en esta nueva etapa de

expansión y modernización”.

Pérez es egresado de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), donde obtuvo la distinción

Summa Cum Laude. Posee maestrías en Derecho Corporativo y Estrategia Legal, además de

certificaciones en Prevención de Lavado de Activos y en Arbitraje Internacional por la

Universidad de Miami. Su sólida formación académica, combinada con su amplia experiencia en

la industria del béisbol, le otorgan un perfil idóneo para impulsar proyectos de alto impacto en

Lidom.

En sus primeras declaraciones tras su designación, Pérez expresó: “Recibo este nombramiento

con profundo agradecimiento y con un fuerte compromiso hacia Lidom y el béisbol

dominicano. Mi experiencia en MLB me permitió comprenderla magnitud de este deporte como

motor de desarrollo deportivo, económico y social. Ahora asumo este nuevo reto con la

convicción de que, junto al equipo de Lidom,trabajaremos en proyectos que fortalezcan la Liga,

eleven su nivel competitivo y consoliden su proyección internacional”.