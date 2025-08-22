Juan Soto dispara su jonrón 32, impulsa 4 y los Mets superan a los Bravos

Nolan McLean impulsó a los Mets con siete sólidas entradas para su segunda victoria de su carrera, y Nueva York venció a los Bravos de Atlanta 12-7 el viernes por la noche.

Juan Soto conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras para los Mets. Nueva York comenzó la noche solo medio juego por delante de Cincinnati en la lucha por el último comodín de la Liga Nacional, tras perder 16 de 21 juegos en total.

McLean (2-0) era aficionado de los Bravos durante su infancia en Willow Spring, Carolina del Norte. El lanzador derecho permitió cuatro hits y dos carreras, con siete ponches y ninguna base por bolas en su segunda apertura en las Grandes Ligas desde que lo ascendieron de las menores.

Los Mets igualaron su mejor marca de la temporada con 21 hits, incluyendo cuatro de Brett Baty, la mayor cantidad de su carrera. Soto se embasó cinco veces con tres hits y dos bases por bolas.

McLean lanzó 5 1/3 entradas sin anotaciones en una victoria por 3-1 sobre Seattle en su debut en las Grandes Ligas el sábado pasado.